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İstanbul'da Fırınlara Fiyat ve Gramaj Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Fırınlara Fiyat ve Gramaj Denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce, kent genelinde farklı fiyat tarifeleri kullanarak piyasa dengesini bozmaya çalışanları uyarmak ve bunun önüne geçmek için denetimler yapıldı. İl genelinde süren denetimlerden biri Üsküdar'da gerçekleştirildi. Ekipler, fırınlarda fiyat listesi ve gramaj kontrolü yaparak, fırıncılara yönetmelik hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe uymayan fırınlara ise ekipler tarafından tespit tutanağı tutuldu. Denetimler, İstanbul genelinde market, fırın, kafe ve restoranları kapsayacak şekilde devam edecek.

İstanbul\'da Fırınlara Fiyat ve Gramaj Denetimi
11.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 12:52
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İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce, kent genelinde farklı fiyat tarifeleri kullanarak piyasa dengesini bozmaya çalışanları uyarmak ve bunun önüne geçmek için denetimler yapıldı.

İl genelinde süren denetimlerden biri Üsküdar'da gerçekleştirildi. Ekipler, fırınlarda fiyat listesi ve gramaj kontrolü yaparak, fırıncılara yönetmelik hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe uymayan fırınlara ise ekipler tarafından tespit tutanağı tutuldu.

Denetimler, İstanbul genelinde market, fırın, kafe ve restoranları kapsayacak şekilde devam edecek.

Kaynak: AA
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İstanbul, Üsküdar, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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