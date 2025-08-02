İstanbul'da Fiyat Değişimleri: Kiraz Artarken Karpuz Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Fiyat Değişimleri: Kiraz Artarken Karpuz Düştü

02.08.2025 13:07
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Temmuz'da kiraz fiyatı %29,49 artarken, karpuz %49,47 ile en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul'da Temmuz ayında kiraz yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Karpuz ise yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 38 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Temmuz ayında kiraz fiyatı yüzde 29,49 arttı

2025 Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kiraz yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; konut harcamaları grubunda yer alan doğalgaz yüzde 28,69, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çilek yüzde 28,46, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 27,96, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan limon yüzde 25,10, sağlık harcamaları grubunda yer alan ameliyat ücreti yüzde 20, sağlık harcamaları grubunda yer alan uzman doktor muayene ücreti yüzde 20, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar yüzde 19,86, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan domates yüzde 19,77, sivri biber yüzde 19,48, çarliston biber yüzde 18,97, armut yüzde 17,25, konserve (bezelye) yüzde 14,57, turşu yüzde 12,68, kayısı yüzde 10,40 oldu.

Temmuz ayında karpuz yüzde 49,47 ucuzladı

2025 Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karpuz yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kavun 40,51, salatalık yüzde 17,65, erik yüzde 17,52, kabak yüzde 14,93, maydanoz 10,15, patlıcan 7,60, taze fasulye 7,51, havuç yüzde 5,79, yeşil soğan yüzde 4,96, kuru soğan yüzde 4,71, patates yüzde 3,84, sarımsak yüzde 3,10, muz yüzde 3,03, yumurta yüzde 2,51, dolmalık biber yüzde 2,19 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Fiyat Değişimleri: Kiraz Artarken Karpuz Düştü - Son Dakika

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