Et fiyatlarına yeni düzenleme! Artık bu fiyattan satılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Et fiyatlarına yeni düzenleme! Artık bu fiyattan satılacak

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İstanbul PERDER, ramazan ayı boyunca kıyma ve kuşbaşı eti kilogram fiyatlarını sırasıyla 379 ve 399 lira olarak sabitledi. Yerel zincir marketler aracılığıyla hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracaklarını açıkladı.

27.01.2025 13:16  Güncelleme: 15:07
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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacaklarını bildirdi.
İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, çok sayıda ürün kategorisinde tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca yerel marketler olarak sürdürdüklerini aktardı.

"UYGULAMA RAMAZAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti: Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz. Yapmış olduğumuz çeşitli kampanyalarımızla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya devam ediyoruz. Bu yıl da iki yıldır olduğu gibi ramazan ayında sofralara ekonomik fiyatlarda et ulaştırıyoruz. İstanbul PERDER olarak ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız, ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız. Bugünden itibaren fiyatlarımızı sabitledik. Ramazan ayında tüketicilerimize ekonomik fiyatla et ulaştırmak bizim görevimiz."

Güzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarına yeni düzenleme! Artık bu fiyattan satılacak
Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Yaşam, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Et fiyatlarına yeni düzenleme! Artık bu fiyattan satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erol Yelkenci:
    Ramazan ayı sadece İstanbulamı gelecek? Bu düzenleme hükümet tarafından tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yapılmalı ve sadece ramazan ayı için de yapılmamalı ki gerçekten enflasyonla mücadele edilmek isteniyorsa devlet kurumları artık piyasaya sokulmalı ancak tarım kredi koperatifleri gibi ticari amaç güdülmemeli. 12 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    denetimi olmayanin mevzuati olmaz gec kim takar seni 2 0 Yanıtla
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