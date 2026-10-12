İstanbul'da serbest piyasada avro 55,3120 liraya yükseldi, dolar düşüşle başladı - Son Dakika
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İstanbul'da serbest piyasada avro 55,3120 liraya yükseldi, dolar düşüşle başladı

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Serbest piyasada hafta dolar 49,3390, avro 55,3120 lira satış seviyesinden açıldı. Doların alışı 49,3370, avronun alışı 55,3100 lira; cuma satışları ise dolar için 49,3430, avro için 55,2490 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3390 liradan, avro 55,3120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 49,3370 liradan alınan dolar, 49,3390 liradan satılıyor. 55,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3120 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,3430 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2490 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da serbest piyasada avro 55,3120 liraya yükseldi, dolar düşüşle başladı - Son Dakika
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