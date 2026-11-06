İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı

İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 50,1550, satışı 50,1570 lira; avronun alışı 56,2070, satışı 56,2090 lira olurken, dün satışta dolar 50,1480, avro 56,2660 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,1550 liradan alınan dolar, 50,1570 liradan satılıyor. 56,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,1480 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2660 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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