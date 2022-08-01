İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek - Son Dakika
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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek

01.08.2022 10:11

Satılık ev fiyatlarına ve kira zamlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz" şeklinde konuştu.

Son aylarda enflasyonun artışı, doların yükselişi, fahiş fiyatlar sonrasında vatandaşın alım gücü düştü. Hayat pahalılığı her alanda kendini hissettirirken, satılık ve kiralık ev fiyatları da uçtu. Hükümet bu konuda bazı önlemler alsa da ev fiyatlarında beklenen düşüş bir türlü gerçekleşmedi.

"İDDİA EDİYORUM EV FİYATLARI VE KİRALARDA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK"

Kiracılar yapılan zamlardan isyan ederken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Aşa, "İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap. Türkiye'de kiracı profiline baktığımızda kimse 30-40 bin kazanmıyor." ifadelerini kullandı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı'ndan çarpıcı iddia: Ev fiyatları ve kiralar 2023'te düşecek - Son Dakika
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