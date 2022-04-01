İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden çocuk istismarı farkındalık eğitimi - Son Dakika
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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden çocuk istismarı farkındalık eğitimi

01.04.2022 10:37
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden çocuk istismarı farkındalık eğitimi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Duy Sesimi Öğretmenim" etkinliği tamamlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Duy Sesimi Öğretmenim" etkinliği tamamlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, iki gün süren etkinlikte eğitmen Dr. Bülent Tansel "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Psiko-sosyal Yaklaşımlar" konulu eğitimler gerçekleştirdi.

Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara yönelik olarak düzenlenen etkinlik, 30-31 Mart'ta üniversite organizasyonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği eğitimlerde Tansel, çocuğun uğradığı cinsel istismara ilişkin birçok konuyla ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tansel, ailelerin, çocuklarının hayatlarının her anında yer alması gerektiğini belirterek, " Çocuk, ailede anne babanın her zaman erişilebilir olduğunu hissetmeli. Eğer çocuk kendini rahat hissederse yalnızca cinsel istismarda değil, başına gelebilecek herhangi bir olayı da rahatlıkla söyleyebilir. Çocuk, 'Ben ne olursam olayım, başıma ne gelirse gelsin ailem beni bu beladan kurtarabilir.' diyebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Çocuklara özellikle okul öncesi dönemde verilecek olan cinsellik eğitiminin oldukça önemli olduğunu aktaran Tansel, çocukların vücutlarında özel bölgeler bulunduğunu ve bunlara herkesin dokunamayacağını anlatmak için en uygun dönemin 3 yaş olduğunu kaydetti.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beylikdüzü, İstanbul, Avcılar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden çocuk istismarı farkındalık eğitimi - Son Dakika


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