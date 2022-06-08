İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor"

08.06.2022 10:16
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkarabulut, simidi diyet listelerine ekleyeceklere uyarılarda bulundu.

Özkarabulut, diyet yapılırken bile küçük bir kaçamak olarak simidin yenilebileceğini, önemli olan neyin yerine ve ne kadar yenilmesi gerektiğini bilinmesinin önemli olduğunu açıkladı.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan simidin günün birçok öğününde tüketildiğini belirten Özkarabulut, şunları kaydetti:

" Simit, rafine buğday unu, tuz, su ve maya kombinasyonundan yapılır, üzerine pekmez ve susam karışımı sürülerek pişirilir. Karbonhidrattan zengin bir besindir. Sadece az miktarda yağ ve protein sağlar. Susamlı simidin 100 gramında 275 kalori bulunmaktadır. Çeyrek simit 25 gr 69 kaloridir. Susamlı simidin 100 gramı 57,14 gram karbonhidrat, 10,71 gram protein, 3,57 gram yağ, 3,6 gram lif içermektedir. Bir simit yaklaşık 4 dilim ekmek yerine geçer. Susam, simidin kalorisini iki katına çıkardığından kilo kontrolü için ekmek yerine yenilecek miktar olarak kontrollü tüketilmelidir."

Kilo verme süreçlerinde simidin kalorisi bakımından, mevcut süreci sekteye uğramamak için tüketilmesi gereken miktarın iyi ayarlanması gerektiğine vurgu yapan Özkarabulut, aynı zamanda susamın kolesterol yükseltici bir etkisinin bulunmadığının da altını çizdi.

Özkarabulut, antioksidan özellikli bileşikler içeren susamın, A, E ve C vitaminlerinden ve beyin ve sinir hücreleri için faydalı olan lesitin ve demir minerali bakımından oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra susamın ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olduğunu açıklayan Özkarabulut, susamlı yiyecekler tüketildikten sonra ciltlerinde kaşıntı, kızarıklık ve döküntü olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini, susama alerjisi olan kişilerin ayçiçeği çekirdeği, keten tohumu ya da haşhaş ile kaplanmış olan simit çeşitlerini tercih edebileceklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Simit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: 'Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:49 İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement