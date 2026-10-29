İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

İstanbul Havalimanı günlük 1491 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 19-25 Ekim dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1371 uçuşla Amsterdam, 1369 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1303 uçuşla Frankfurt, 1299 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

8'inci yaşını kutlayan İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete alınmıştı.