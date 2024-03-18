İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Meral Akşener'den Emeklilere Çağrı: 'Her Şey İki Dudağının Arasında'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "10 bin lira emekli maaşı ile 5 bin lira kira veren bir insan geçinemez. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a diyorum ki; her şey iki dudağının arasında. Emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. Emeklilere 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Tutun elimi, 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılırmış görün" dedi.