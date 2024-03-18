İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) şubat ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1258 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1097 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 620 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli, törenle atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Büyükçekmece Gölü'nün muazzam tabiatının bir bölümünü, 1 milyon 200 bin metrekaresini hizmete açıyoruz. Memleketini, şehrini koruyan en büyük milliyetçidir. Doğasını, suyunu, havasını koruyan en büyük milliyetçidir. Benim Atatürk milliyetçiliğim, memleketinin her insanını eşit gören milliyetçiliktir. Bir de kalkınmayı, icraatçılığı, ekonomik kalkınmayı, güvenlikle birlikte koruyan kavramdır milliyetçilik” dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir programı kapsamında Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Uysal, Türkiye'de yaşanan kurumsal çöküşün iş insanlarına en fazla bedelini ödediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "10 bin lira emekli maaşı ile 5 bin lira kira veren bir insan geçinemez. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a diyorum ki; her şey iki dudağının arasında. Emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. Emeklilere 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Tutun elimi, 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılırmış görün" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ile stratejik bağımsızlığını güçlendireceğini ve küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağını belirtti. Kacır, Türkiye'nin genç nüfusunun kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke olmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanındaki başarıları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Nurtleu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konularını görüştü. Taraflar, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı ve yatırım projeleri ile ticaret hacmini artırmak için imkanları değerlendirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son 6 ayda üye sayılarının 260 binden 480 bine ulaştığını söyledi. Partinin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart seçimlerinde başarılı olacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?