İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

Ekonomi

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

"Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

İşte İsrail\'in istenmeyen adam ilan ettiği Guterres\'in ilk sözleri

İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUrocontrol ) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.