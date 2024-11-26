İstanbul Havalimanı'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı

İstanbul Havalimanı\'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı

Yurt dışından gelen yolcular için İstanbul Havalimanı'nda terminal içi 'TAXİ' hizmeti hayata geçirildi. Yolcular, 18 Euro karşılığında pasaport kontrol noktasına kadar ulaşım sağlayabilecek.

26.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YURT dışından İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların terminal içerisinde ulaşımlarını kolaylaştırmak için 'TAXİ' hizmeti başlatıldı. Uçağın kapısından pasaport kontrol noktasına gitmek isteyen yolcular bu hizmet için kişi başı 18 Euro ücret ödeyecek.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda yolcuların rahat seyahat edebilmesi için terminal içi taksi hizmeti başlatıldı. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yolcuların hizmetine sunulan 'TAXİ' yazılı araçlar havalimanı geliş katında pasaport kontrol noktası öncesi hizmet veriyor. Yurt dışından gelen yolculara yönelik olarak sunulan hizmette, havalimanına gelen yolcular 'Pier' olarak adlandırılan alanlarda bulunan duraklardaki 'TAXİ' yazılı Buggy araçlarına binerek pasaport kontrol noktasına kadar gidebiliyor. Bu hizmeti kullanan yolcular, kişi başı 18 Euroluk bir ücreti banka kartlarıyla ödeyebilecek.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.