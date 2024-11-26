İstanbul Havalimanı\'nda Yeni Taksi Hizmeti Başlatıldı

Ekonomi

YURT dışından İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların terminal içerisinde ulaşımlarını kolaylaştırmak için 'TAXİ' hizmeti başlatıldı. Uçağın kapısından pasaport kontrol noktasına gitmek isteyen yolcular bu hizmet için kişi başı 18 Euro ücret ödeyecek.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda yolcuların rahat seyahat edebilmesi için terminal içi taksi hizmeti başlatıldı. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yolcuların hizmetine sunulan 'TAXİ' yazılı araçlar havalimanı geliş katında pasaport kontrol noktası öncesi hizmet veriyor. Yurt dışından gelen yolculara yönelik olarak sunulan hizmette, havalimanına gelen yolcular 'Pier' olarak adlandırılan alanlarda bulunan duraklardaki 'TAXİ' yazılı Buggy araçlarına binerek pasaport kontrol noktasına kadar gidebiliyor. Bu hizmeti kullanan yolcular, kişi başı 18 Euroluk bir ücreti banka kartlarıyla ödeyebilecek.