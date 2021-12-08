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İstanbul ihracatçılarından 8,7 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

İstanbul ihracatçılarından 8,7 milyar dolarlık ihracat

08.12.2021 10:14
İstanbul ihracatçılarından 8,7 milyar dolarlık ihracat

İİB, yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 8 milyar 797 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını açıkladı.

İİB, yılın ilk 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 8 milyar 797 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını açıkladı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk 11 ayında 8 milyar 797 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 26 oranında ihracat artışı yakaladığını duyurdu. Elde edilen verilere göre İstanbul İhracatçıları, ilk 11 ayda 192 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.7 oldu.

En çok ihracat Irak'a

Ocak-Kasım döneminde, değer bazında en fazla ihracat 606 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İhracatta Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul kasım ayında ihracatını yüzde 50.5 oranında artırdı

İİB, kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50.5 oranında artışla yaklaşık 1 milyar 199 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, kasımda en fazla ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti, Norveç, Irak, İtalya ve Almanya'ya gerçekleştirdi. İİB, diğer genel sekreterlikler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci birlik oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk onbir ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 oranında artış ile 2 milyar 830 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 37.5 oranında artış ile 2 milyar 444 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 22.6 oranında artış ile 1 milyar 455 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 22 oranında artış ile 797 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 20.4 oranında artış ile 685 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 7.4 oranında artış ile 343 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 42.4 oranında artış ile 222 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. - İSTANBUL

İstanbul, İhracat, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul ihracatçılarından 8,7 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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