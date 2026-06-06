İstanbul İslami Ekonomi Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul İslami Ekonomi Zirvesi

06.06.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamel, Türkiye'nin İslami ekonomideki stratejik rolünün güçlendiğini vurguladı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel, İstanbul'un tarih boyunca ticaret, finans ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, " Türkiye'nin İslami ekonomi ve katılım finans alanında üstlendiği stratejik rol her geçen yıl daha da güçleniyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Kamel, İslam ekonomisinin yalnızca finansal bir model değil, aynı zamanda sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sağlayan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.

Kamel, "İstanbul, tarih boyunca ticaret, finans ve medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Türkiye'nin İslami ekonomi ve katılım finans alanında üstlendiği stratejik rol her geçen yıl daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik kalkınmanın temelinde ahlaki ilkeler yer almalı"

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı Danışmanı ve Mescid-i Haram İmamı Şeyh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid de ekonomik kalkınmanın yalnızca finansal göstergelerle değil, ahlaki değerler, adalet ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, İslam ekonomisinin insan odaklı yaklaşımına dikkati çekti.

Abdullah bin Humaid, sürdürülebilir refahın ancak etik değerlerle desteklenen ekonomik modellerle mümkün olabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul İslami Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok

17:59
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi’nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
16:14
DEM Parti’den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:09:56. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul İslami Ekonomi Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.