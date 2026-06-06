İstanbul İslami Ekonomi Zirvesi

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel, İstanbul'un tarih boyunca ticaret, finans ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, " Türkiye'nin İslami ekonomi ve katılım finans alanında üstlendiği stratejik rol her geçen yıl daha da güçleniyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Kamel, İslam ekonomisinin yalnızca finansal bir model değil, aynı zamanda sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sağlayan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.

Kamel, "İstanbul, tarih boyunca ticaret, finans ve medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Türkiye'nin İslami ekonomi ve katılım finans alanında üstlendiği stratejik rol her geçen yıl daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik kalkınmanın temelinde ahlaki ilkeler yer almalı"

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı Danışmanı ve Mescid-i Haram İmamı Şeyh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid de ekonomik kalkınmanın yalnızca finansal göstergelerle değil, ahlaki değerler, adalet ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, İslam ekonomisinin insan odaklı yaklaşımına dikkati çekti.

Abdullah bin Humaid, sürdürülebilir refahın ancak etik değerlerle desteklenen ekonomik modellerle mümkün olabileceğini bildirdi.