Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı

Pahalılığıyla ün salan İstanbul Kapalıçarşı'da son gerçekleştirilen bir alışveriş, sosyal medyada gündem oldu. Kapalıçarşı esnaflarından bir halıcının Amerikalı turistle halı pazarlığı sosyal medyada viral oldu.

PAZARLIKLA 15 BİN 500 DOLARA SATIN ALDI

Amerikalı turistin esnafa "Baba filmini izlediniz mi? Orada bir diyalog var. 'Bana reddedemeyeceğim bir teklif yap"' dediği görüldü. Esnafa 14 bin dolar teklif eden Amerikalı turist halıyı 15 bin 500 dolara satın aldı. 15 bin 500 dolar, güncel kurla 288 bin TL yapıyor.