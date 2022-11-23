Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı

23.11.2022 15:18

İstanbul Kapalıçarşı'da sıkı pazarlık yaptığı halı için 15 bin 500 doları gözden çıkarak turist, şaşkınlık yarattı.

Pahalılığıyla ün salan İstanbul Kapalıçarşı'da son gerçekleştirilen bir alışveriş, sosyal medyada gündem oldu. Kapalıçarşı esnaflarından bir halıcının Amerikalı turistle halı pazarlığı sosyal medyada viral oldu.

PAZARLIKLA 15 BİN 500 DOLARA SATIN ALDI

Amerikalı turistin esnafa "Baba filmini izlediniz mi? Orada bir diyalog var. 'Bana reddedemeyeceğim bir teklif yap"' dediği görüldü. Esnafa 14 bin dolar teklif eden Amerikalı turist halıyı 15 bin 500 dolara satın aldı. 15 bin 500 dolar, güncel kurla 288 bin TL yapıyor.

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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
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