İstanbul, Kongre Şehirlerinde İlk 20'ye Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul, Kongre Şehirlerinde İlk 20'ye Girdi

İstanbul, Kongre Şehirlerinde İlk 20\'ye Girdi

İstanbul, ICCA verilerine göre dünya kongre sıralamasında 20'nci, Avrupa'da 15'inci sırada.

21.05.2025 12:11
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Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre İstanbul, dünya kongre şehirleri sıralamasında geçen yıl bir sıra ilerleyerek 2015'ten bu yana ilk kez ilk 20 şehir arasına girdi.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 2024'te katılımcı sayıları 50 ile 7 bin 300 arasında değişen 86 uluslararası kongreye ev sahipliği yaparak, dünya kongre şehirleri sıralamasında dünyada ve Avrupa'da birer sıra yukarı çıktı.

Geçen yıl İstanbul'da yapılan büyük kongre sayısı bir önceki yıla göre 14 adet artış gösterirken, ICCA verilerine göre İstanbul, geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında bir sıra ilerleyerek 2015'ten bu yana ilk kez ilk 20 şehir arasına girdi.

İstanbul, kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 15'inci, dünyada ise 20'nci sırada yer aldı.

Kongre turizminde ilk 10'u hedefleyen İstanbul, bu hedefine daha önce bir kez 2015'te, dünya 8'inciliği ile ulaşmıştı. ICCA listesinde 2024 yılında Viyana, dünyada 154 kongreye ev sahipliği yaparak birinciliği elde ederken, onu 153 kongre ile Lizbon, 144 kongre ile Singapur izledi.

ICCA'nın raporuna göre İstanbul, ilk kez açıklanan "2024 Yılı Tıp Bilimleri Toplantıları İçin En İyi 8 Şehir" listesinde dünyada 8'inci sıraya yerleşti.

"Hedefimiz katma değerimizi artırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, "Adım adım hedefe…İstanbul kongre sıralamasında 2017 yılında dünya genelinde 133'üncü sıradayken, bugün Avrupa'da 15'inci, dünyada ise 20'nci sırada. Hedefimiz, kalıcı olarak ilk 10'a girmek ve katma değerimizi artırmak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul'un küresel kongre pazarında toplantı mekanları, otel olanakları ve uluslararası erişilebilirlik olmak üzere 3 önemli avantaja sahip olduğunu aktardı.

Avdagiç, "İstanbul, Avrupa şehirleri sıralaması yapan uluslararası CityDNA'nın toplam geceleme sayısına göre belirlediği '2024 Yılı Avrupa Konaklama İstatistiklerinde En İyi Performans Gösteren Destinasyonlar' sıralamasında, Londra'dan sonra 2'nci sıraya yerleşti. Yine CityDNA'nın 'Avrupa Destinasyonlarına Yönelik Uluslararası Seyahatlerdeki Artış' istatistiklerinde de İstanbul ve Antalya ilk 4'te yer aldı. Avrupa'nın en çok büyüme gösteren şehirleri arasında ülkemizden iki şehrin birden olması gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, gelecek aylarda, CityDNA'nın bir sonraki genel kurulunun İstanbul'da gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.

"54 en önemli 'fikri sermaye' lideri ile temasa geçiyoruz"

Başkan Avdagiç, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve ICVB olarak küresel turizm ve kongre sektörlerinde İstanbul'u temsil ettiklerini belirterek, geçen yıla kıyasla 14 adet artan kongre sayısının 2025 ve 2026 yıllarında daha da artması için çalıştıklarını bildirdi.

"Aynı şekilde, 2025 yılında şehrimize kazandırdığımız ve bizim destek verdiğimiz 15 uluslararası kongreye ve 2026 yılında ise aralarında Uluslararası Kulak Burun Boğaz Dernekleri Federasyonu'nun 8 bin 500 katılımcılı uluslararası kongresinin de yer aldığı 3 kongreye ev sahipliği yapacağız." diyen Avdagiç, 2025 yılı ve sonrasında da İstanbul'a alınması için ICVB olarak adaylık çalışması yaptıkları ve katılımcı sayıları 500 ile 5 bin arasında değişen 7 uluslararası kongre olduğunu aktardı.

Avdagiç, "Fikri Sermaye" ve "İstanbul Turizm Endeksi" projeleri ile İstanbul'un kongre turizminde ilk 10'da kalıcı olarak yer almasına ciddi destek sağladıklarını ifade etti.

İstanbul'a kongre alım sürecinin daha verimli yapılması amacıyla Fikri Sermaye Araştırma Projesinin çalışmalarına başladıklarını kaydeden Avdagiç, "İstanbul'a uluslararası büyük çaplı toplantıları getirme potansiyeline sahip olan 54 en önemli 'fikri sermaye' liderini tespit ettik. Bu sene başlattığımız ikinci etapta ise bu liderlerle iletişime geçiyor ve büyük çaplı uluslararası kongrelerin getirilmesi için lobi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projemizin sonucunda, fikri sermaye lideri sayımızı 70'e çıkarmayı ve İstanbul'a gelecek 5 yılda büyük çaplı önemli uluslararası kongrelerin alınmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

"İstanbul için kapsamlı bir Turizm Endeksi geliştirmeyi hedefliyoruz"

Avdagiç, İstanbul Turizm Endeksi projesi ile de İstanbul için kapsamlı bir Turizm Endeksi geliştirmeyi ve kentin turizm stratejisi ve politikalarını şekillendirecek önemli bir araç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 2025'in kalan ikinci yarısında İstanbul'da, aralarında ICVB'nin destek verdiği kongrelerin de bulunduğu ve katılımcı sayıları 100 ile 2 bin arasında olan toplam 23 uluslararası kongre düzenleneceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, öne çıkan kongreler arasında; haziranda, Psikoterapi Entegrasyonunu Araştırma Derneği Yıllık Toplantısı, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği Spotlight Kursu, Uluslararası Görsel Metotlar Konferansı, temmuz ayında Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu Toplantısı, Avrupa Planlama Okulları Derneği Kongresi, Dünya Ekokardiyografi ve İlgili Teknikler Kongresi, ağustos ayında Dünya Tıp Hukuku Kongresi, eylül ayında Avrupa Vasküler Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısı, Avrupa Nöroradyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, ekim ayında da Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Yıllık Uluslararası Kongresi yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul, Kongre Şehirlerinde İlk 20'ye Girdi - Son Dakika

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