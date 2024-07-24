İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin masa tenisi erkek takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Üniversite Avrupa Oyunları'nda Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, grup maçlarında üstün performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi ve finalde Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Üniversite, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.

24.07.2024 09:51
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin masa tenisi erkek takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Üniversite Avrupa Oyunları'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin masa tenisi erkek takımı, grup maçlarında sırasıyla Polonya'dan Economy Bydgoszcz Üniversitesi'ni 3-0 ve İsviçre'den Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Üniversite, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Zagreb Üniversitesi'ni 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Polonya'dan Zamojskı Üniversitesi'ni 3-1 yenerek finale yükselen takım, finalde tekrar karşılaştığı Swiss Federal Institute of Lausanne Üniversitesi'ni 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, yaptığı açıklamada, başarıya imza atan sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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