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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz

17.12.2021 14:45
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz

İş dünyasından Merkez Bankası kararlarına sert tepki geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. Böylece son 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 15,28 olan Dolar/TL, karar sonrasında 15,65 seviyesini gördü.

DOLAR/TL 17 SEVİYESİNİ AŞTI, MERKEZ BANKASI'NDAN 5. MÜDAHALE GELDİ

Günü artışla devam ettiren dolar bugünse tarihi bir rekor kırdı. 17 seviyesinin de üzerine çıkarak 17,14'leri gören dolar/TL'de yaşanan gelişme sonrasında Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale geldi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Hamle öncesi 17,17 seviyesinde bulunan kur, hamleyle birlikte 16,30'lara kadar geriledikten sonra 16,50'lerde dengelendi.

"GELİŞMELERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ"

Yaşanan bu gelişmeleri yakından takip eden iş dünyası adına ilk tepki ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'dan geldi. Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz

İstanbul Sanayi Odası, Merkez Bankası, Twitter, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz - Son Dakika Ekonomi


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