İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) organ seçimlerine ilişkin takvim belli oldu. Buna göre, İSO Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri 2 Kasım'da yapılacak.

Türkiye'nin 22 bin üyesiyle en büyük sanayi odası İSO'da seçim takvimi belli oldu. Buna göre, İSO'da binlerce seçmen, 55 Meslek Komitesi ile Meclis üyelerini belirlemek için 2 Kasım Çarşamba günü sandık başına gidecek. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak seçimlerde, İSO'da 2022-2025 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri belirlenecek.

YÖNETİM KURULU 9 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ BELİRLENECEK

Seçim takvimine göre, İSO Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Meclis Başkan ve Başkan yardımcıları ile Katip Üye, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Oda komisyonlarının seçimi ise 9 Kasım Çarşamba günü Odakule'de yapılacak.

Aynı şekilde 55 Meslek Komitesi için Komite Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.