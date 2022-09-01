İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak - Son Dakika
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İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak

01.09.2022 13:23
İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) organ seçimlerine ilişkin takvim belli oldu. Buna göre, İSO Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri 2 Kasım’da yapılacak.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) organ seçimlerine ilişkin takvim belli oldu. Buna göre, İSO Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri 2 Kasım'da yapılacak.

Türkiye'nin 22 bin üyesiyle en büyük sanayi odası İSO'da seçim takvimi belli oldu. Buna göre, İSO'da binlerce seçmen, 55 Meslek Komitesi ile Meclis üyelerini belirlemek için 2 Kasım Çarşamba günü sandık başına gidecek. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak seçimlerde, İSO'da 2022-2025 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri belirlenecek.

YÖNETİM KURULU 9 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ BELİRLENECEK

Seçim takvimine göre, İSO Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Meclis Başkan ve Başkan yardımcıları ile Katip Üye, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Oda komisyonlarının seçimi ise 9 Kasım Çarşamba günü Odakule'de yapılacak.

Aynı şekilde 55 Meslek Komitesi için Komite Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İso'da Seçim Takvimi Belirlendi: İso Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 2 Kasım'da Yapılacak - Son Dakika
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