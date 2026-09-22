İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220, avro 56,0360 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220, avro 56,0360 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada dolar günü 48,8220 liradan, avro 56,0360 liradan açtı. Dolar 48,8200 liradan alınıp 48,8220 liradan satılırken avro 56,0340 liradan alınıp 56,0360 liradan satılıyor; dün satış fiyatları dolar için 48,8020, avro için 56,0170 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220 liradan, avro 56,0360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,8200 liradan alınan dolar, 48,8220 liradan satılıyor. 56,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,8020 lira, avronun satış fiyatı ise 56,0170 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220, avro 56,0360 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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