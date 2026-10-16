İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270, avro 55,6240 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270, avro 55,6240 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, avro 55,6240 liradan güne başladı. Dolar 49,5250 liradan alınıyor, 49,5270 liradan satılıyor; avro ise 55,6220 liradan alınıp 55,6240 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, avro 55,6240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,5250 liradan alınan dolar, 49,5270 liradan satılıyor. 55,6220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,4180 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5590 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270, avro 55,6240 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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