İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750, avro 55,9360 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750, avro 55,9360 liradan satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750 liradan, avro 55,9360 liradan satılıyor. Dolarda alış 49,9730, avroda alış 55,9340 lira olurken cuma günü satış fiyatları dolar için 49,9470, avro için 55,7230 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750 liradan, avro 55,9360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,9730 liradan alınan dolar, 49,9750 liradan satılıyor. 55,9340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9360 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,9470 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7230 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Yüzde 80 indirim yalan çıktı Bakanlıktan milyonluk ceza Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza
1 ay önce ’’Küme düşerler’’ deniliyordu Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
09:25
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de 8 yıl sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:34:50. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 49,9750, avro 55,9360 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android