İstanbul serbest piyasada dolar 50,5650, avro 55,5730 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5650 liradan, avro 55,5730 liradan satılıyor. Dolar 50,5630 liradan alınırken avronun alış fiyatı 55,5710 lira; dün ise dolar 50,4620, avro 55,5300 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5650 liradan, avro 55,5730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5630 liradan alınan dolar, 50,5650 liradan satılıyor. 55,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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