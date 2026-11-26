İstanbul serbest piyasada dolar 50,6790 liradan, avro 55,7330 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest piyasada dolar güne 50,6790 liradan, avro 55,7340 liradan başladı. Dolar 50,6790 liradan satılırken avronun satış fiyatı 55,7330 lira oldu; dünkü satışlar 50,6730 ve 55,4480 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,6790 liradan, avro 55,7340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,6770 liradan alınan dolar, 50,6790 liradan satılıyor. 55,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7330 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6730 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4480 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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