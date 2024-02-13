İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 30,7180 lira, satış fiyatı ise 30,7200 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 33,1010 lira, satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak açıklandı. Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira idi.

13.02.2024 09:13  Güncelleme: 09:14
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,7180 liradan alınan dolar, 30,7200 liradan satılıyor. 33,1010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1030 lira olmuştu

Kaynak: AA

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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 30,7200 liradan, avro 33,1030 liradan güne başladı - Son Dakika
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