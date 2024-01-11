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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 29,9790 lira, satış fiyatı ise 29,9810 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,9120 lira, satış fiyatı ise 32,9140 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 29,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8200 lira idi.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı
11.01.2024 - 09:03,
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,9790 liradan alınan dolar, 29,9810 liradan satılıyor. 32,9120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9140 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 29,9810 liradan, avro 32,9140 liradan güne başladı - Son Dakika
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