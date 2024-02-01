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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 30,3630 lira, satış fiyatı 30,3650 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı ise 32,8040 lira, satış fiyatı ise 32,8060 lira olarak açıklandı. Dün doların satış fiyatı 30,3520 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9960 lira idi.

01.02.2024 09:03
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,3650 liradan, avro 32,8060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,3630 liradan alınan dolar, 30,3650 liradan satılıyor. 32,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,8060 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,3520 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9960 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı - Son Dakika
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