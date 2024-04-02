İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2580 liradan alınan dolar, 32,2600 liradan satılıyor. 34,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6060 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4470 lira olmuştu.
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Gaziköy'de bulunan '48. Etap' adlı jeotermal alanın ihalesini yapacak. İhale, 17 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da MTA İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Mersin'de çiftçiler, üzüm bağlarının altına fasulye gibi farklı ürünler dikerek çift ürün hasadı yapıyor. Bu yöntemle hem ikinci bir gelir elde ediliyor hem de üretime katkı sağlanıyor. Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, çift ürünün her zaman kazançlı olduğunu belirtiyor.
Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 10.178,25 puandan başladı. Analistler, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izliyor.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
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