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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,2580 lira, satış fiyatı ise 32,2600 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,6040 lira, satış fiyatı ise 34,6060 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4470 lira idi.

02.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2580 liradan alınan dolar, 32,2600 liradan satılıyor. 34,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6060 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4470 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 32,2600 liradan, avro 34,6060 liradan güne başladı - Son Dakika
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