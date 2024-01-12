 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Ticaret Odası'ndan 'Boğaziçi Lüferi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Ticaret Odası'ndan 'Boğaziçi Lüferi'ne coğrafi işaret tescili

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'Boğaziçi Lüferi'nin İTO adına coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescil, İstanbul'un kültür zenginliğine ve marka değerine katkı sağlayacak. İTO, İstanbul'un diğer potansiyel coğrafi işaretli ürünlerinin tespiti ve tescili için çalışmalarına devam edecek.

İstanbul Ticaret Odası\'ndan \'Boğaziçi Lüferi\'ne coğrafi işaret tescili
12.01.2024 - 09:35,
Abone Ol

İstanbul Ticaret Odası'nın başvurusu üzerine, 'Boğaziçi Lüferi'nin İTO adına coğrafi işaret tescili gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'Boğaziçi Lüferi'nin İTO adına coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul mutfağı ve deniz kültürünün vazgeçilmezi olan Boğaziçi Lüferi'nin tescili, megakentin kültür zenginliğine ve marka değerine katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

İstanbul Coğrafi İşaret Konsorsiyumu paydaşlarının desteği ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, "Boğaziçi Lüferi" ile ilgili hazırlık süreci tamamlandığını belirten Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: "Boğaziçi Lüferi'nin İstanbul Ticaret Odası adına, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescili gerçekleşti. Şimdi İstanbul Ticaret Odası olarak, İstanbul'un potansiyel coğrafi işaretli ürünlerinin tespiti ve tesciline yönelik çalışmalarımıza daha büyük bir heyecanla devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şekib Avdagiç, İstanbul, İto, Kültür, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Odası'ndan 'Boğaziçi Lüferi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Odası'ndan 'Boğaziçi Lüferi'ne coğrafi işaret tescili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement