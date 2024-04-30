İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini misafir ederek CFA sertifikası, programları, araştırma yarışması ve burs olanakları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte CFA sertifikasının önemi ve avantajları vurgulandı.

30.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi, finans kuruluşu Chartered Financial Analyst (CFA) Institute'nün Türkiye ağı CFA Society Istanbul ekibini misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisansüstü ve lisans öğrencilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte CFA Society Istanbul ekibi, CFA sertifikası, CFA programları, CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması ve burs olanakları hakkında bilgi verdi.

CFA Society Istanbul Genel Müdürü İlke Takımoğlu Homriş ve Uzman Serra Aksoy konuşmacı olarak yer aldığı ve İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinlikte, dünya genelinde 60 düzenleyici otorite tarafından tanınan CFA sertifikasının önemi ve avantajları vurgulandı.

Homriş, CFA sertifikasyon süreci, CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması ve öğrencilere sunulan burs olanakları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Üniversitenin Sütlüce kampüsünde düzenlenen bilgilendirme etkinliği, öğrencilere finans sektöründe kariyer yapma yolunda önemli bir fırsat sunuyor.

CFA sertifikası, global finans piyasalarında tanınan ve saygı duyulan bir nitelik olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Misafir, Türkiye, Burs, Eğitim, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement