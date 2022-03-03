İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden büyükşehirlerin ulaşım sorunları için çalıştay - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 4-6 Mart'ta "Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri, Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştaya 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım daire başkanları ve ilgili bakanlık yöneticileri katılacak.

4-6 Mart'ta Beylikdüzü Kaya İstanbul Fair & Convention Hotel'de düzenlenecek çalıştayda; planlama, uygulama, finansman, mevzuat konularında sorun ve çözüm önerileri tartışılarak ortak aklın elde edilip devletin ilgili birimleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Çalıştay, İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehrin bir numaralı problemi olan ulaşım ve trafik konularında yapılan en büyük organizasyonlardan biri olacak.

"Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri, Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı"na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, büyükşehir belediyelerinin ulaşım daire başkanları, akademisyenler ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanlarla sektör temsilcileri katılacak.

Programın son günü olan 6 Mart'ta düzenleme kurulu tarafından bir sonuç bildirgesi açıklanacak.

Çalıştay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın başkanlığındaki düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecek.