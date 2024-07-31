İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Programı Mezunlarını Verdi

Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki Siber Güvenlik Programının ilk öğrencileri mezun oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Siber Güvenlik Programı'nın 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 35 öğrenci mezun oldu.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna paralel olarak, siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen program, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Küresel Risk Raporu'na göre siber güvenlik tehditleri en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. 2023'te siber saldırıların maliyetinin dünya genelinde 6 trilyon doları aşacağı öngörülürken, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç hızla artıyor.

Siber Güvenlik Programında teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere uygulamalı eğitimler de verildi.

Program, Blueteam, Redteam, sızma testleri gibi derslerin yanı sıra İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı imkanlarını da kullanarak öğrencilere adli bilişim alanında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Üniversitenin CyberExam ile yapılan 5 yıllık protokol kapsamında, öğrencilere 7/24 erişim sağlayarak kullanabilecekleri eğitim içerikleri, çözümlenmesi gereken sanal makineler ve konularla ilişkili soruların da yer aldığı sanal laboratuvar ortamı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Programı Başkanı İbrahim Gündüzgil, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda siber güvenlik eğitimini yaygınlaştırma ve zenginleştirme konusundaki kararlılıklarının tam olduğunu belirtti.

İlk mezunlarını vermekten büyük gurur duyduklarını aktaran Gündüzgil, "Programımız, teorik bilgiyi uygulamalı deneyimle birleştirerek öğrencilerimize bilgisayar ağ teknolojileri ve güvenlik altyapıları konusunda kapsamlı bir eğitim sunuyor. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, sektördeki pratik deneyimlerin elde edilmesi için üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmalarda staj ve iş yeri eğitimi imkanları sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.