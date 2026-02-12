İstanbul Ulaşımına Yüzde 20 Zam - Son Dakika
Ekonomi

İstanbul Ulaşımına Yüzde 20 Zam

12.02.2026 20:35
İBB Meclisi, toplu ulaşım ve taksilere yüzde 20 zam yapma teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarılması teklifte yer aldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltilmesi önerildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 130,22 liradan 156,26 liraya çıkarılması teklif edildi.

Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya yükseltilmesi istendi.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Kentteki toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Zam, Son Dakika

