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İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! - Son Dakika

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!

01.12.2021 13:11
İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,05 artış kaydetti. Aylık bazda artış yüzde 4,71 oldu. Toptan fiyatlar ise aylık bazda yüze 6,77, yıllık bazda yüzde 34,08 oranında yükseldi.

İTO'nun verilerine göre perakende fiyatlardaki yıllık artış hızı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İTO fiyat artışları, TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

BÜTÜN HARCAMALARDA ARTIŞ VAR

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, konut harcamalarında yüzde 9,52, diğer harcamalar grubunda 5,60, kültür-eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,45, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,40, gıda harcamalarında yüzde 3,15, giyim harcamalarında yüzde 2,34, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,68 artış görüldü.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 23,17, madenler grubunda yüzde 11,18, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,04, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,14, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,08, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,03, mensucat grubunda yüzde 1,07 artış kaydedildi.

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!

Enflasyon, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! - Son Dakika
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