THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti - Son Dakika
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THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti

25.08.2022 11:26
THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti

İstanbul ve Sivas Havalimanında iptal olan 2 sefer sebebiyle Türk Hava Yolları yolcuları perişan oldu.

İstanbul ve Sivas Havalimanında iptal olan 2 sefer sebebiyle Türk Hava Yolları yolcuları perişan oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan sabah 08.45'te tarifeli uçak ile Sivas'a gidecek yaklaşık 150 kişi, pilot yetişemediği için seferin 3 saat tehir edildiği bilgisi ile sarsıldılar. Sonra erteleme süresi 4 saate çıkartıldı. Bu arada bir görevli, yolculara pilotun Antalya'dan gelmesinde sıkıntı olduğunu söyledi. Ancak bir tedbir olmadığı için, çözüm üretilemedi. Saat 11.00 sıralarında ise THY 08.45 İstanbul Sivas seferinin hava muhalefeti sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Yolcular, iptal için hava muhalefetini gerekçe gösteren Türk Hava Yolları görevlilerine isyan etti. Onlarca uçağın İstanbul'dan kalktığını, Sivas'a da iniş yapıldığını kaydeden yolcular, THY'nin bir pilot bulamamasını tedbirsizlik olarak değerlendirdi. İstanbul Havalimanındaki yolcular ile THY görevlileri arasında gergin anlar yaşandı. Seferin iptal edilmesinden sonra onlarca yolcu, programlarının bir pilot yüzünden bozulduğunu ifade ettiler. Türk Hava Yollarının alternatif üretememesi sebebiyle de büyük bir beceriksizlik sergilendiğini belirten 150 yolcu, mağdur edildiklerini söylediler.

Bu arada, Sivas'a uçak gitmediği için Sivas-İstanbul 10.45 seferi de iptal oldu. Sivas'tan çalıştıkları ülkelere dönmek için İstanbul aktarmaları olan onlarca gurbetçi de uluslararası uçuşlarını kaçırdılar. Sivas Havalimanın'da da büyük bir hüsran yaşandı. Avrupa'daki işbaşı sürelerinde aksamalar yaşayacaklarını belirten gurbetçiler, işlerini kaybetme, disiplinsizlik cezası alma riski ile karşı karşıya kalabileceklerini bildirdiler. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcuların çok az kısmı Kayseri üzerinden gitmeyi kabul etti. Bazı yolcular İstanbul Havalimanını terk etti. Çaresiz kalan bazı yolcular da İstanbul Havalimanında koltuklarda uyumaya çalıştılar. - İSTANBUL

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THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı
Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Pilot, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY Sivas seferlerini pilot bulamadığı için iptal etti - Son Dakika

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