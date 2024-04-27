İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İşletmelere KDV Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İşletmelere KDV Denetimi Yaptı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İşletmelere KDV Denetimi Yaptı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane gibi işletmelerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, KDV oranları, ödeme kaydedici cihazlar, pos cihazı kontrolü, iş yeri kira durumu, kayıt dışı istihdam gibi konular incelendi. Vergi dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, denetimlerin kayıt dışılığı önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

27.04.2024 16:00
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, işletmelere yönelik KDV denetimi yaptı. Denetimde, işletmelerin pos cihazları, yazar kasaları ve ödeme aldıkları cihazlar kontrol edildi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane gibi işletmelerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Denetimler 45 araç ve 200 personelle gerçekleşti. Denetimlerde; KDV oranlarına ilişkin tespitler, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazı kontrolünün yanı sıra, iş yerinin kira olup olmadığı, iş yeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edildi.

Denetimlere İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç de katıldı. Denetime ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgiç, "Yaklaşık 45 araç ve 200 gelir uzmanı arkadaşımızın katılımı ile, Katma Değer Vergisi oranlarına ilişkin tespitler, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazı kontrolünün yanı sıra, işyerinin kira olup olmadığı, işyeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıtdışı istihdam bulunup bulunmadığı gibi çeşitli konularda vergi denetim faaliyetleri yapıldı" dedi.

"Vergi denetimlerinde en önemli amacımız kayıt dışılığı önlemektir"

Bilgiç, "Vergi denetimlerimizde KDV oranları, ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazları denetimi, iş yerleri kiralıksa kira ödemeleri bankadan mı elden mi bankadansa dekont tespiti, POS cihazları işletmeye ait mi değil mi, işletmeye ait olmayan POS cihazları kullanılıyorsa bunların tespiti, kayıt dışı istihdam bulunması durumunda bunun tespiti ve IBAN numarasına ödeme alan işletmeler varsa bu numaraların tespiti, hesap numarasının işletmeye ait olup olmadığı konularının tespiti ile alakalı vergi denetimi gerçekleştireceğiz. Vergi dairesi Başkanlığı olarak vergi denetimlerinde en önemli amacımız kayıt dışılığı önlemektir" ifadelerini kullandı.

Özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranda ürün teslim ettiği halde düşük KDV oranıyla fiş kesen belge düzenleyen işletmelerle alakalı denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Bilgiç, "Yaptığımız denetimlerde hem mükelleflerimize hem de vatandaşlarımıza vergi konusunda rehberlik etmeye hem de uyumlu olmayan mükelleflerimize cezai işlem uygulamak suretiyle kayıt dışılığını önlemek gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz vatandaşlarımızdan yapmış oldukları alışverişlerde aldıkları ürün ve hizmetin belgeye intikal edip etmediğini tespit etmelerini ve bunu kontrol etmelerini istiyoruz. Aksi bir durumla karşılaşmaları halinde de gerek CİMER gerek VİMER vasıtasıyla bunları bizlere intikal ettirmeleri durumunda gerekli incelemeler ivedilikle yapılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İşletmelere KDV Denetimi Yaptı - Son Dakika

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