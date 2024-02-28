İstavritin tezgahlarda krallığı sürüyor
RİZE - Denizlerde hamsi avının azalmasıyla birlikte tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanmaya devam ediyor.
Denizlerin sultanı hamsi artık Karadenizli balıkçıların ağlarına beklenenden daha az vurmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 35 TL'ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini ihtiraz edince yerine avı artan istavrit geçti. Şimdi hamsinin kilosu 100 TL'den satılırken istavrit 35 TL'den vatandaşların sofrasını süslüyor. Balıkçılar iyi giden hamsi avının ardından denizlerde bollaşan istavrit ile tekrardan yüzleri güldü.
"Hamsiyle başladık, istavritle devam ediyoruz"
Hamsinin azalmasıyla istavritin tezgahlarda bollaştığına vurgu yapan Abdulkadir Vural, "Av sezonu çok süper gidiyor. Hamsiyle başladık, istavritle devam ediyoruz. Eylül ayının ortalarında biraz balık ürünleri kıttı. Sonradan bollaşmaya başladık. Güzel bir sezon geçti. Hamsi olsun. Hamsi bittikten sonra istavrite başladık. İstavritin kilosu üç kilosu 100 liradan kilosunu ise 35 liradan satıyoruz. Şimdi hamsinin yaklaşık iki buçuk üç aylık bir avlanması vardı. Hamsi bitti, bunun yerini de istavrit aldı. Şu anda denizin kuru fasulyesi, istavrit. Fiyatlar uygun. Piyasaya nazaran fiyatlar uygun. Otuz beş lira. Üç kilosu yüz lira. Denizde bol olduğu için fiyatlar güzel. Şimdi tabii ki belli olmaz da ama şu anda güzel devam ediyor. Nisan ayının on beşinde av yasağı bitiyor. O zamana kadar vatandaşımız tüketmeye devam eder. Balıklarım sabah erken saatlerde gelmeye başlıyor. Umduğumuzu bulduk. Hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.
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