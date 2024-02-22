Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu politika faiz kararını piyasaların beklentileri doğrultusunda yüzde 45'te sabit tuttu. Karar sonrası dolar, dün gördüğü 31 TL seviyesini korurken euro da 33,63 TL'den işlem görüyor. Son günlerde tekrar yükselişe geçen gram altın ise 2 bin 22 TL seviyesinde bulunuyor.
2 Şubat'ta Hafize Gaye Erkan'ın görevden çekilmesi sonrasında Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda faizde artış işareti vermemiş, faizde bir indirim ihtimali içinse "erken" yorumunu yapmıştı. Piyasaların beklentileri doğrultusunda Merkez, politika faizini Haziran 2023'ten bu yana ilk kez sabit tutmuş oldu.
Karahan enflasyon raporu sunumunda "Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken." ifadelerini kullanmıştı.
Şubat ayında politika faizini belirlemek için toplanan Para Politikası Kurulu, faizi duyurduğu karar metninde ileriye dönük faiz beklentisiyle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.
Açıklamada "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." denildi.
Son Dakika › Ekonomi › İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların tepkisi - Son Dakika
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