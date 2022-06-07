İSTİB Meclis Üyesi Topaloğlu: "Fındıkta taban fiyat iyi gelecek" - Son Dakika
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İSTİB Meclis Üyesi Topaloğlu: "Fındıkta taban fiyat iyi gelecek"

07.06.2022 13:28
İSTİB Meclis Üyesi Topaloğlu: "Fındıkta taban fiyat iyi gelecek"

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde bulundurduğu stokları haziran ayı içinde kilosu 44 liradan satma kararı almasına ilişkin olarak, "Bunun anlamı taban fiyat 44 liranın üstünde olacak.

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde bulundurduğu stokları haziran ayı içinde kilosu 44 liradan satma kararı almasına ilişkin olarak, "Bunun anlamı taban fiyat 44 liranın üstünde olacak. Üreticimiz memnun olacağı bir taban fiyatıyla karşılaşacaktır." dedi.

Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun elinde bulundurduğu stokları haziran ayı içinde kilosu 44 liradan satma kararını değerlendirdi. Kararın çok önemli olduğunu belirten Topaloğlu, "Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi geçen mayıs ayında stoklarında bulunan 2021 mahsulü kabuklu fındığın 20 bin tonluk kısmını kilosu 41 liradan satmıştı. Bu ay içinde de 18 bin ton fındığı 44 liradan satma kararı aldı. Bu kararla TMO, ihracatçının döviz kuru dolayısıyla artan dış talebi karşılaması sürecinde sorun yaşanmamasını sağladı. 1 Eylül 2021-31 Mayıs 2022 arasında, 287 bin ton olarak gerçekleşen fındık ihracatından 1,7 milyar dolar gelir elde edilmesi olumlu bir gelişme. Bu adımla ihracatımızın sekteye uğramaması sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Çetin Topaloğlu, TMO'nun 44 liralık fiyatının yakında açıklanacak taban fiyatla ilgili fikir de verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin şimdiye kadar yıl içinde yaptığı satışların altında bir taban fiyat hiç açıklanmadı. Bunun anlamı taban fiyat 44 liranın üstünde olacak. Üreticimiz memnun olacağı bir taban fiyatıyla karşılaşacaktır. Dolayısıyla bahçelerin bakımına gösterilen özenin önemi daha da artmıştır. Bahçelerin bakımı ne kadar iyi yapılırsa verim o kadar artacak, kazanç o miktarda yüksek olacaktır. Yani bahçe bakımı için emek vermek kesinlikle boşa gitmeyecektir. Fındık, üreticiden başlayarak tüm Türkiye için bir zenginlik kaynağıdır. Bu nedenle verimliliği artırmak için dökülen her damla terin karşılığı olacaktır."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasayı dengeleyecek adımları doğru zamanda ve doğru yerde attığına dikkati çeken Topaloğlu, bu adımların, Türkiye'nin zenginliklerinin değerlenmesini sağladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTİB Meclis Üyesi Topaloğlu: 'Fındıkta taban fiyat iyi gelecek' - Son Dakika

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