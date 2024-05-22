İstihdam Endeksi Yüzde 3,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdam Endeksi Yüzde 3,4 Arttı

İstihdam Endeksi Yüzde 3,4 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 ve sanayi sektöründe yüzde 0,1 artış kaydedildi. Ayrıca, istihdam endeksi çeyreklik bazda yüzde 0,9 yükseldi. İnşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 artış yaşanırken, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalış görüldü.

22.05.2024 11:27
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Haber bülteni kapsamında yer alan göstergeler, Avrupa Birliği iş istatistikleri mevzuatına uygun olarak temel yılı "2021=100" olacak şekilde güncellendi.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9, sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 1,2 azalış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 2,1 artarken, sanayi sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,1 düşüş kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 116,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 29,9 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 98,3 arttı. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 32,5 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,3, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 31,4 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 45,3, çeyreklik bazda da yüzde 38,7 yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdam Endeksi Yüzde 3,4 Arttı - Son Dakika

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