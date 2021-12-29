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"İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı - Son Dakika

"İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı

29.12.2021 11:35
"İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" PTT Pul Müzesi'nde ziyarete açıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" PTT Pul Müzesi'nde ziyarete açıldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen serginin açılış ve yarışma ödül törenine, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok ile Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Serper de katıldı.

Tok, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan, birliğimizi, bu birliğin dayanaklarını ve büyük işler başarma potansiyelini muhteşem bir şekilde ifade eden İstiklal Marşı'mızı, üzerinden bir asır geçmesine rağmen aynı heyecan ve coşkuyla söylemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yürüttükleri faaliyetlerin yanı sıra tarihe tanıklık etme ve onu yaşatma görevini de gururla üstlendiklerini kaydeden Tok, bu görevi yerine getirmelerinde Pul Müzesi'nin önemli rol oynadığına işaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serper de PTT ailesine teşekkür ederek, "Haberleşmenin çok önemli bir adımı olan ve her biri ayrı bir hikaye barındıran posta pullarının tasarımına istiklal mücadelemizi yansıtmak, bilim ve sanatla fikir üretmek ve Hacettepe Üniversitesi imzasını eklemek üniversitemizin gururudur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sergi, 5 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

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Hacettepe Üniversitesi, İstiklal Marşı, Rektör, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi' açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi" açıldı - Son Dakika
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