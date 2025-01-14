İSTKA 2025 Mali Destek Programlarını Duyurdu

Ekonomi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), "2025 Yılı Mali Destek Programları" kapsamında farklı alanlarda üç mali destek programı için teklif çağrısı ilanı yayımladı.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans, 2025 Yılı Mali Destek Programları kapsamında üç mali destek programı için teklif çağrısı ilanını paylaştı.

Bu programlar, "İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı", "Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı" ve "İş Birliği İstanbul- Kurumsal Şirketler ile Startuplar Arası İşbirliklerini Güçlendirme Mali Destek Programı" olarak açıklandı.

Yayımlanan ilana göre, programlara ilişkin başvuru rehberlerine, başvuru yardım dokümanına, sıkça sorulan sorulara ve iletişim e-postalarına İSTKA'nın web sitesinden ulaşabiliyor.

Programlara son başvuru tarihi 11 Nisan olarak belirlenirken, potansiyel başvuru sahiplerinin program öncelikleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgilendirilmeleri, istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanmasına yönelik ajans tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Toplantılar, 20 Ocak'ta İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Konferans Salonu, 27 Ocak'ta MEXT Teknoloji Merkezi ve 30 Ocak'ta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantılara katılım için rezervasyon yapılması gerekmiyor.