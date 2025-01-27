İSTKA, 2025 Mali Destek Programlarını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İSTKA, 2025 Mali Destek Programlarını Tanıttı

İSTKA, 2025 Mali Destek Programlarını Tanıttı

İSTKA, 2025 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

27.01.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından '2025 Yılı Mali Destek' programlarının ikinci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılara, İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı ve Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2025 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru sürecine dair detayları paylaşmak ve potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yüz yüze toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2025 Yılı Mali Destek Programları için 2. bilgilendirme toplantısı MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı ve Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve başvurabilecek kurumlar hakkında detaylı bilgilere ulaşma fırsatı buldu. Ayrıca, projelerin hazırlanması ve sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar toplantı kapsamında ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSTKA Yenilik ve Teknoloji Birimi Başkanı Mevlana C. Kaplan, İstanbul Kalkınma Ajansı hakkında kısa bir bilgi vererek, 50'den fazla mali destek programı uyguladıklarını söyledi. Kaplan, "İstanbul Kalkınma Ajansı resmi olarak 2008 yılında kuruldu. 2009 yılında faaliyetlere başladı. 2017 yılı itibariyle bölge planlarını yayınladı. Üçüncü bölge planımızda geçen senenin sonunda 2024-2028 bölge planı yayınlandı. Ajans çalışmaları hep bölge planı çerçevesinde belirleniyor. İstanbul'daki bütün paydaşlarımızın görüş ve önerileriyle hazırladığımız bölge planı çerçevesinde planlıyoruz. Bu planlar çerçevesinde mali desteklerimizi uyguluyoruz. İlave olarak yatırım destek faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bugün konuşacağımız İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka Teknolojileri Programı da 2024-2028 İstanbul bölge planının hedef ve öncelikleri çerçevesinde hazırlandı. 2010 yılından itibaren bugüne kadar 50'den fazla mali destek programı uyguladık" dedi.

Konuşmanın ardından; İSTKA Yenilik ve Teknoloji Birimi Uzmanları Ayşen Yazıcıoğlu Yapay Zeka Teknolojileri, Hakan Sipahioğlu İkiz Dönüşüm, Abdurrahim Ahat ise başvuru ve değerlendirme süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTKA, 2025 Mali Destek Programlarını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: İSTKA, 2025 Mali Destek Programlarını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.