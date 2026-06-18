İşveren Hileleri Mahkemeden Geri Dönüyor - Son Dakika
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İşveren Hileleri Mahkemeden Geri Dönüyor

18.06.2026 10:15
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Hukukçular, işverenlerin hilelerinin geçersiz olduğunu ve işçilerin mağduriyet yaşamaması gerektiğini vurguladı.

Çalışanların sigorta primlerini düşük göstermek, giriş-çıkış yaparak kıdemi sıfırlama, boş kağıda istifa için imza attırma gibi yapılan işveren hileleri mahkeme kapılarından geri dönüyor. Türkiye'deki çalışma hayatında karşılaşılan en yaygın işveren hilelerine dikkat çeken hukukçular; 'İşçilerin gönlü rahat olsun baskı altında alınan istifa dilekçesi geçersizdir' uyarısında bulunuyor.

Gerçek maaşın yüksek olmasına rağmen, vergi ve sigorta priminden kaçınmak için maaşın asgari ücret kadar kısmının bankadan yatırılıp kalanının elden verilmesi gibi işverenlerin muhtelif hileleri çalışanları mağdur ediyor. İşverenlerin küçük hesapla yaptığı hilelerin mahkemelerden ağır bedellerle geri döndüğüne dikkat çeken Bursa Barosu avukatlarından Enes Şenay, en çok başvurulan işveren hilelerini şöyle sıraladı: "Çalışanın ayda 30 gün çalışmasına rağmen SGK'ya 10-15 gün gibi eksik günlerle bildirilmesi veya hiç sigorta yapılmaması. Fazla mesai, hafta tatili veya ulusal bayram çalışmalarının bordroda 'temel ücretin parçası' gibi gösterilerek ödenmemesi. İşe giriş sürecinde çalışandan alınan tarihleri boş istifa dilekçeleri veya ibraname gibi belgelerin, işten haksız çıkarıldıklarında işveren tarafından 'kendi isteğiyle ayrıldı' şeklinde kullanılması. Kıdem veya ihbar tazminatı ödememek için, çalışanın işten ayrılırken haksız yere disiplinsizlik veya hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlar (SGK Kod-29/42-50) ile gösterilerek işten atılması. Giriş-çıkış yaparak kıdemlerin düşürülmesi, uydurma tutanaklar, maaşın bir bölümünü elden verme, sürgün (görev yeri değişikliği), şirket evliliği bahanesi, 'tazminatlarını taksitle ödeyeceğim' bahanesi en çok yapılan hilelerdir. "

Hileler mahkemeden geri dönüyor

İş mahkemelerinde adaletin yerini bulduğunu belirten Avukat Enes Şenay, "İşveren tarafından tutulan tek taraflı tutanakların hukuki geçerliliği yoktur. Görev yeri değişikliği yapılan işçiye haklı fesih hakkı tanınıyor. Kıdem düşürmek için yapılan giriş çıkışlar geçersizdir. Elden ödenen paralar ispatlandığı taktirde işverenler ağır bedeller ödüyor" uyarısında bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşveren Hileleri Mahkemeden Geri Dönüyor - Son Dakika

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