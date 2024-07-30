İşverenlerin Tercihi Analizi: Hangi Üniversite ve Bölüm Mezunları Daha Hızlı İşe Giriyor?

Ekonomi

Kariyer.net, 5 yıldır düzenli olarak yayımladığı İşverenlerin Tercihi (İşveren İlgi Endeksi) analizinin sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25. yılını kutlayan ve yılda 1,9 milyon kişinin iş bulmasına katkı sağlayan Kariyer.net tarafından hazırlanan analiz, üniversite tercih döneminde olan ve kariyerinin ilk adımlarını atmaya hazırlanan gençler için rehber niteliği taşıyor.

"Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor?" sorusuna cevap veren analiz, 550 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 250 milyon işe alım hareketi incelenerek uzman akademik bir kadrodan oluşan danışma kurulu rehberliğinde hazırlandı.

Analiz yapılırken mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisindeki işe girme hızları baz alındı.

İşveren İlgi Endeksi sonuçlarına göre, işverenler tarafından en çok tercih edilen ilk 5 üniversite, bu yıl da değişmedi. Şirketlerin en çok tercih ettiği üniversite, geçen yıl olduğu gibi Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) oldu. Galatasaray'ı sırasıyla Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman Üniversiteleri izledi.

En hızlı işe giren mezunlar, matematik mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayanlar oldu

Listede, Almanca İşletme ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla işletme mühendisliği, enformasyon teknolojileri ve İspanyol dili ve edebiyatı bölümü takip etti.

Listenin ilk 5 sırasında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması ve İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması, dikkati çekti.

İşverenlerin en çok tercih ettiği ilk 10'daki diğer bölümler ise sırasıyla işletme enformatiği, finans matematiği, mütercim tercümanlık (Çince), bilgisayar mühendisliği ve otomasyon mühendisliği oldu.

Mühendislik bölümü mezunları kolay işe giriyor

Hangi üniversite-bölüm kombinasyonundan mezun olanların daha hızlı işe girdiğini de ortaya koyan analiz, ilk 10'da mühendislik bölümlerinin ağırlıkta olduğunu gösterdi. Listenin ilk sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - Bilgisayar Mühendisliği yer alırken; GSÜ - Bilgisayar Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) - Bilgisayar Mühendisliği sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada konumlandı.

Şirketlerin tercümanlık bölümlerine ilgisi artıyor

Mütercim-Tercümanlık bölümlerine ilginin, son yıllarda arttığı gözlemlendi.

İlk 10 arasında 8. sırada yer alan Çince mütercim-tercümanlık bölümü mezunları, en çok üretim, endüstriyel ürünler ve kimya sektörlerinde istihdam edildi. Fransızca mütercim tercümanlık (+13 basamak), İtalyan dili ve edebiyatı (+3 basamak), Almanca mütercim-tercümanlık (+2 basamak) bölümleri de işverenler tarafından tercih edilen bölümler listesinde yükselişini sürdürdü.

Dil bölümleri incelendiğinde, işveren tercihlerinde mezun sayısı az olan İspanyol dili ve edebiyatı bölümü, ilk sırada yer aldı. Bu bölümden mezun olanlar en çok eğitim, kamu ve internet sektörlerinde tercüman ve çevirmen olarak görev yapıyor.

"Tercih yaparken tek kriteriniz puan olmasın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, üniversite tercihi yapacak gençlere "Üniversite Rehberi"nin web sitesinden de ulaşılabilen İşverenlerin Tercihi analizini incelemeyi önerdi.

Puanın yanı sıra bölümleri iyi araştırarak üniversite tercihi yapılması gerektiğini kaydeden Uysal, "Öncelikle gençlerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun alternatifleri değerlendirmesi doğru olacak. Tüm dünyada yaşanan yetenek açığı var. Nitelikli ve çağın gerekliliklerine uygun donanımlı iş gücü ihtiyacı büyüyor. Yetenek açığının bulunduğu, işverenlerin nitelikli iş gücü bulmakta zorlandığı bölümleri öğrenip, tercih sıralamasında dikkate almakta fayda olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.