İsviçre Merkez Bankası, pozitif faizlerin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı

DSİ Genel Müdürü: Adana'da 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Adana'da son 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Balta, bu yatırımların sulama alanında 39 tesiste 1 milyon 305 bin 410 dekar tarımsal arazinin sulamaya açılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, Adana'da yapımı devam eden 7 barajın tamamlanmasıyla 15 bin 20 dekar tarımsal arazinin daha sulama suyuna kavuşacağını ifade etti. Balta, ayrıca 28 hidroelektrik enerji tesisiyle enerji alanında yıllık 10 milyar 600 milyon lira katkı sağlandığını ve planlama aşamasında olan 19 adet HES ile ülkenin enerjisine güç vereceklerini söyledi. DSİ Genel Müdürü Balta, gelecekte de ekonomik geliri artıracak ve Türkiye'nin refah düzeyini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.