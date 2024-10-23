İsviçre'nin Bankacılık Cazibesi Azalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İsviçre'nin Bankacılık Cazibesi Azalıyor

Deloitte raporuna göre, İsviçre zengin banka müşterileri için çekiciliğini yitiriyor.

23.10.2024 21:46
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Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında hizmet veren Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre, İsviçre, zengin uluslararası banka müşterileri için cazibesini yitirmeye başladı.

Deloitte'nin Deloitte Uluslararası Varlık Yönetimi Merkezleri Sıralaması (IWMCR) 5. sayısı yayımlandı.

Buna göre, İsviçre yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki uluslararası varlıklarla dünyada ilk sırada yer aldı. 2020'de bu ülkede 2 trilyon 623 milyar dolar uluslararası varlık bulunuyordu.

Sıralamada Birleşik Krallık 2 trilyon 166 milyar dolarla ikinci, ABD ise 2 trilyon 109 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Raporda, İsviçre'nin özellikle Avrupalı ve Orta Doğulu müşteriler için önde gelen ve tercih edilen varlık yönetimi merkezi olmaya devam ettiği ifade edilirken bununla birlikte, ülkenin, finans ve bankacılık piyasasının istikrarının 2023'te Credit Suisse'in iflasıyla sarsıldığı ve büyük miktarlarda müşterinin parasını sadece birkaç gün içinde çektiği belirtildi.

Söz konusu iki bölgeden İsviçre'ye gelen varlık girişlerinin hala tam olarak toparlanmadığı aktarılan raporda, "Bir diğer faktör de İsviçre'nin geçmişte sahip olduğu bazı temel avantajların (düşük vergiler, siyasi ve ekonomik istikrar, yasal kesinti ve tarafsızlık) son yıllarda önemini ve gücünü kaybetmiş olmasıdır. Başka bir deyişle, ülke artık zengin uluslararası bankacılık müşterileri için eskiden olduğundan daha az cazip." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, rapora göre, 2023'te yönetilen küresel varlıklar yıllık yüzde 2,9 artışla 10,1 trilyon dolara ulaştı. 4 yıl önce bu varlıkların yaklaşık yüzde 24'ü İsviçre'de yönetilirken, bu oran 2023'te yaklaşık yüzde 21'e geriledi.

Panama ve Karayip ülkeleri bu dönemde en fazla pazar payını kaybeden ülkeler olurken, en büyük kazançlar, her ikisi de şu anda yaklaşık yüzde 21'i yöneten Birleşik Krallık ve ABD tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İsviçre, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsviçre'nin Bankacılık Cazibesi Azalıyor - Son Dakika

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