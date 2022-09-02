İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika
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İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

02.09.2022 09:59
İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, maliyet kısıcı tedbirler çerçevesinde 4 bine yakın çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

İsviçre merkezli Credit Suisse, maliyet kısıcı tedbirler kapsamında Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman Handelsblatt gazetesi, maliyet kısıcı tedbirler konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, işten çıkarılacak kişi sayısının 4 bine yakın olabileceğini ifade etti.

BANKANIN SATIN ALINACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Credit Suisse, 2022'yi nöbet değişikliği, yatırım bankacılığında risk almayı azaltmak için yeniden yapılanma ve servet yönetimini artırma ile bir "geçiş" yılı olarak nitelendiriyor.

Zürih merkezli banka, bankanın satın alınabileceği yönündeki spekülasyonları ise reddetti.

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Credit Suisse, İsviçre, Banka, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika
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