İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İsviçre merkezli Credit Suisse, maliyet kısıcı tedbirler kapsamında Zürih'te 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman Handelsblatt gazetesi, maliyet kısıcı tedbirler konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, işten çıkarılacak kişi sayısının 4 bine yakın olabileceğini ifade etti.

BANKANIN SATIN ALINACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Credit Suisse, 2022'yi nöbet değişikliği, yatırım bankacılığında risk almayı azaltmak için yeniden yapılanma ve servet yönetimini artırma ile bir "geçiş" yılı olarak nitelendiriyor.

Zürih merkezli banka, bankanın satın alınabileceği yönündeki spekülasyonları ise reddetti.