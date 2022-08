Yönetmelikte değişikliğe gidildi! Güzellik salonlarında yapılacak işlemlere kısıtama getirildi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre verilen "geçici faaliyet belgesi", başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında, "çevre izni" veya "çevre izin ve lisans belgesi" yerine geçebilecek.

Yönetmelikle, etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere "atık işleme sanayi tesisleri" de dahil edildi.

Yönetmelikle güzellik salonlarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, mesleki ya da teknik ortaöğretim diplomasına veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler de güzellik salonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilecek.

EPİLASYON CİHAZLARININ BİLGİLERİ İL SAĞLIK'A İLETİLECEK

Güzellik salonlarında yer alan ve güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazlar "600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL)" ve "sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer cihazı" olarak belirlendi. Bu cihazların ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik bilgileri yetkili idareye ve il sağlık müdürlüğüne bildirilecek.

HER YIL 2 KERE DENETLENECEKLER

Güzellik salonları, yetkili idarelerce her yıl şubat ve ağustos aylarında ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetlenecek. Denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alacak. Cihazların nanometre aralığı ve enerji sınırı tespitine ilişkin denetimler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından her yıl ve her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yapılacak. Yine denetimlerde ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE belgesi ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacak. Denetimlerin, muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususlar, Türk Akreditasyon Kurumunun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Cihazlar konusunda akredite olma şartı, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek, bu tarihe kadar muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması yeterli olacak.

GÜZELLİK SALONUNDA BU İŞLEMLERİ YAPMAK YASAKLANDI

Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyaj da eklendi. Güzellik salonlarındaki "yasak işlemler" ise yeniden düzenlendi. Buna göre Lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin hiçbir surette reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak.

DİĞER SEKTÖRLER

Yönetmeliğe özel spor tesisleri ve kuyum ticareti faaliyet konusuyla ilgili de ilave şartlar eklendi. Yönetmelikle ayrıca, açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler, taşınmaz ticareti, elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ilave düzenlemeler ve yeni duruma uyum için verilen süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.