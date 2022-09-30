İtalya'da enflasyon eylülde de artmaya devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da enflasyon eylülde de artmaya devam etti

30.09.2022 14:50
İtalya'da enflasyon eylülde de artmaya devam etti

İtalya'da ağustosta yüzde 8,4 olan yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 8,9'a yükseldi.

İtalya'da ağustosta yüzde 8,4 olan yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 8,9'a yükseldi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, İtalya'da ağustosta yüzde 8,4 olan yıllık enflasyon oranı, eylülde yüzde 8,9'a çıkarak beklentileri aştı. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 8,7 olması tahmin ediliyordu.

İtalya'da Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

ISTAT açıklamasında, eylülde enflasyonundaki itici gücün, enerjiden ziyade gıda fiyatlarındaki artışlar olduğu vurgulandı.

Gıda ve ev eşyaları gibi günlük eşyaların tutulduğu enflasyon sepeti eylülde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak Temmuz 1983'ten beri en yüksek artışa işaret etti. Söz konusu veri, Temmuz 1983'te yüzde 12,2 artış olarak kayıtlara geçmişti.

İtalyan hükümeti, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 6,6 ve 2023'te yüzde 4,5 olacağını öngörüyor.

YORUMLAR
500
İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın 'ilhak' kararına tepki gösterdi İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın 'ilhak' kararına tepki gösterdi İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye Pist Şampiyonası için gün sayıyor Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye Pist Şampiyonası için gün sayıyor
Kaynak: AA

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya'da enflasyon eylülde de artmaya devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da enflasyon eylülde de artmaya devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement